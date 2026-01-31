Правительство США приостановило работу

Правительство США частично приостановило работу до принятия финансирования

Правительство Соединенных Штатов Америки объявило о частичной приостановке работы на фоне ожидания одобрения проектов финансирования. Об этом пишет The Herald News.

По информации газеты, правительство может продолжить работу, если финансирование, которое ранее поддержал Сенат, будет одобрено. «В субботу правительство частично прекратило работу, поскольку истек срок финансирования, а Конгресс так и не утвердил бюджет на год», — сказано в материале.

Сообщается, что переговоры по финансированию были сорваны из-за трагедии на протестах в Миннеаполисе.

Ранее экс-президент США Джо Байден призвал американцев «встать и высказаться» против действующего американского лидера Дональда Трампа на фоне протестов в Миннеаполисе. Комментируя действия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE), он заявил, что жители штата Миннесота «достаточно настрадались от рук этой администрации».