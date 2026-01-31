Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:22, 31 января 2026Мир

Правительство США приостановило работу

Правительство США частично приостановило работу до принятия финансирования
Ольга Коровина

Фото: Adam Gray / AP

Правительство Соединенных Штатов Америки объявило о частичной приостановке работы на фоне ожидания одобрения проектов финансирования. Об этом пишет The Herald News.

По информации газеты, правительство может продолжить работу, если финансирование, которое ранее поддержал Сенат, будет одобрено. «В субботу правительство частично прекратило работу, поскольку истек срок финансирования, а Конгресс так и не утвердил бюджет на год», — сказано в материале.

Сообщается, что переговоры по финансированию были сорваны из-за трагедии на протестах в Миннеаполисе.

Ранее экс-президент США Джо Байден призвал американцев «встать и высказаться» против действующего американского лидера Дональда Трампа на фоне протестов в Миннеаполисе. Комментируя действия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE), он заявил, что жители штата Миннесота «достаточно настрадались от рук этой администрации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан выступил с жестким заявлением по Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Подросток выжил после падения с 16 этажа в Подмосковье

    Дети 102-летних супругов раскрыли секрет их долголетия

    Российский военкор раскрыл подробности удара по ключевому узлу логистики ВСУ

    Звезд шоу-бизнеса задержали в Турции из-за наркотиков

    В Минюсте США отреагировали на обвинения против Трампа в файлах Эпштейна

    На Украине сообщили о критической ситуации в энергетике

    В Сумах раздался взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok