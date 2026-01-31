Россиянам назвали говорящие об успехе детали первого свидания

Психолог Twinby назвала легкость говорящей об успехе после свидания деталью

Психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева назвала легкость деталью, говорящей об успехе после первого свидания. Ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, удачным признаком является отсутствие барьеров при разговоре.

Кроме того, позитивно психолог оценила и искренний интерес спутника к деталям. «Цветы и оплата счета могут быть приятны, но их смысл зависит от мотива. Формальные жесты часто идут "по правилам", искренние — оставляют ощущение легкости, а не обязательства», — высказалась она и о жестах заботы.

При этом если свидание ощущается как роль или экзамен — это плохой знак, утверждает специалистка. «Когда исчезает необходимость производить впечатление, появляется живой контакт», — отмечает Каравайцева и добавляет, что самый честный индикатор — состояние после.

«Если после встречи возникает желание срочно разобрать все по кадрам, внутри, скорее всего, было напряжение. Если же остается спокойствие и тепло — контакт был живым и безопасным», — подытожила эксперт.

