18:58, 29 января 2026ЦенностиЭксклюзив

Раскрыт тайный смысл тостов и шуток на тему отношений

Психолог Twinby: Пожелание выйти замуж за богатого не говорит о меркантильности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: PH888 / Shutterstock / Fotodom

Главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева раскрыла тайный смысл популярных праздничных тостов и шуток на тему отношений. Ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что пожелание выйти замуж за богатого на самом деле не говорит о меркантильности, скорее — о потребности в базовой безопасности. В культуре, где экономическая нестабильность долго была нормой, партнер воспринимается как источник защиты от тревоги будущего (...) С точки зрения психологии привязанности, это отражает стратегию "через надежность"», — пояснила она.

В то же время тост о хозяйственной и трудолюбивой жене не всегда должен восприниматься как обесценивание. По словам собеседницы, часто это про привычную историческую модель союза как четкого распределения ролей, где отношения — это прежде всего система обязанностей.

Даже комплименты внешности, такие как «кровь с молоком», несут практический подтекст. Речь идет не столько о красоте, сколько о здоровье, жизненной силе, способности выдерживать нагрузку. Тело становится символом надежности и «правильности» партнера

Лариса Каравайцевапсихолог

При этом тост «главное, чтобы не пил» эксперт воспринимает негативно, поскольку он говорит о низких ожиданиях. «Это тост не про счастье, а про минимизацию ущерба. Отношения воспринимаются как потенциальный риск, и задача — сделать так, чтобы было не слишком больно», — утверждает она.

Такое же мнение психолог высказывает и о фразе «терпения вам», в которой отношения сразу описываются как испытание. Психологически это говорит о нормализации неудовлетворенности, добавляет специалистка.

В заключение Каравайцева порассуждала и о шутке «муж — для жизни, любовник — для души». «Тост часто звучит как дерзкая шутка, но в нем много честности. Он признает расщепление ожиданий: один партнер — про безопасность и стабильность, другой — про желание и эмоции. Это не столько про измены, сколько про неверие в то, что один союз может закрывать разные уровни потребностей», — подытожила она.

Ранее россияне раскрыли отношение к свиданиям с иностранцами в отпуске.

