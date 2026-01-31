Реклама

Спецпредставитель Путина прибыл в Майами для встречи с администрацией Трампа

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Майами. Об этом он сообщил, опубликовав фотографию карты с изображением самолета, который приближается к городу, в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Снова в Майами», — подписал он публикацию.

По данным Reuters, Дмитриев проведет встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Данный визит состоится в преддверии нового раунда переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби, которые запланированы 1 февраля. В Москве считают начало прямых переговоров положительным шагом в урегулировании конфликта.

