В Раде вновь обрушились с критикой на Сырского

Безуглая обвинила Сырского во лжи о спасении жизни военных

Заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о том, что сохранение жизни и здоровья украинских солдат является приоритетом, ложные. С критикой на главкома обрушилась депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, командующий медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук отправляет раненых военных в «карманные, пустые госпитали» чтобы сохранить пристроенных на должностях лиц, а тяжело раненых военных отправляют в гражданские больницы.

«Если военная медицина не будет радикально пересмотрена аудитом, госпитали не будут организованы и не станут частью единого медицинского протокола, командование медицинских сил наконец-то перестанет заниматься чисто военными вопросами, а коррумпированный Казмирчук не будет уволен, тогда у нас будет еще один знак того, что армия гниет в плену у совка и наград. Потерянные жизни», — написала Безуглая.

Ранее Безуглая заявила, что на всей территории Украины возможен тотальный блэкаут в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре.