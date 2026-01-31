В России назвали способ лишить Макаревича званий

Адвокат Алешкин: Макаревича можно лишить званий при возбуждении уголовного дела

Покинувший Россию лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) может лишиться звания ветерана труда лишь в случае возбуждения уголовного дела. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин, его слова приводит «Абзац».

По словам юриста, уголовное дело в отношении артиста является единственной процедурой, которая позволит лишить его наград и почетных званий. «В данном случае есть категория тяжких статей. К ним относится злостное неисполнение обязанностей иноагента», — подчеркнул Алешкин.

Макаревич также является Заслуженным артистом РСФСР, в 1999 году музыкант был удостоен звания Народный артист России. Тогда же он получил орден Почета, а в 2003 году — орден «За заслуги перед Отечеством».

Ранее стало известно, что вино, которое производит Макаревич в Израиле, создается из сырья с международно признанной территории Палестины. Сообщалось, что виноград, используемый музыкантом и его женой Эйнат Кляйн, собирают на Западном берегу реки Иордан в районе еврейского поселения Бейт-Эль.