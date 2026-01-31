Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 31 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

В России высказались о судьбе европейских автобрендов после СВО

Депутат Кравченко: Автобренды ЕС вряд ли вернутся в Россию в тех же масштабах
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Vitaliy Andreev / Shutterstock / Fotodom

Многие автобренды из Европы, вероятно, захотят вернуться в Россию после окончания конфликта на Украине, однако Москве придется подходить к каждому случаю индивидуально, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что у многих европейских автобрендов есть опцион на обратный выкуп той промышленной инфраструктуры, которая у них была в России до 2022 года. Однако властям необходимо оценить целесообразность обратного выкупа и подходить к каждому случаю индивидуально, чтобы не допустить ухудшения условий для российских предпринимателей, которые вложили в производство значительную часть собственных средств за последние три года, добавил он.

«В частности, это автоконцерн "Москвич", который вряд ли будет перепрофилирован обратно под европейские бренды. А также "АвтоВАЗ", который, я предполагаю, вряд ли вернет долю европейскому концерну. Напомним, что партнеры ушли в один день, и российской стороне пришлось вложить огромные деньги для того, чтобы восстановить доступ и работу линий и заместить все продукты, в том числе информационные», — подчеркнул Кравченко.

По словам парламентария, в этой связи Россия сможет увидеть определенный возврат промышленной инфраструктуры европейских автоконцернов. Однако, указал он, этот процесс точно не будет повсеместным и вряд ли произойдет в тех масштабах, которые были до начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в России захотели упростить процедуру регистрации автомобилей с тюнингом. Соответствующий документ был отправлен главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности тайного плана Европы против Трампа

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Уроженка Москвы рассказала о сложных моментах за кулисами после победы на Australian Open

    В России назвали виновника масштабного отключения электроэнергии на Украине

    Москвичам нагрели квартиры

    Польшу назвали слугой Украины

    Победа Джоковича лишила россиянина миллиона рублей

    В Подмосковье простились с утонувшим в Босфоре пловцом Свечниковым

    В России высказались о судьбе европейских автобрендов после СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok