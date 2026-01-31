В России высказались о судьбе европейских автобрендов после СВО

Депутат Кравченко: Автобренды ЕС вряд ли вернутся в Россию в тех же масштабах

Многие автобренды из Европы, вероятно, захотят вернуться в Россию после окончания конфликта на Украине, однако Москве придется подходить к каждому случаю индивидуально, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что у многих европейских автобрендов есть опцион на обратный выкуп той промышленной инфраструктуры, которая у них была в России до 2022 года. Однако властям необходимо оценить целесообразность обратного выкупа и подходить к каждому случаю индивидуально, чтобы не допустить ухудшения условий для российских предпринимателей, которые вложили в производство значительную часть собственных средств за последние три года, добавил он.

«В частности, это автоконцерн "Москвич", который вряд ли будет перепрофилирован обратно под европейские бренды. А также "АвтоВАЗ", который, я предполагаю, вряд ли вернет долю европейскому концерну. Напомним, что партнеры ушли в один день, и российской стороне пришлось вложить огромные деньги для того, чтобы восстановить доступ и работу линий и заместить все продукты, в том числе информационные», — подчеркнул Кравченко.

По словам парламентария, в этой связи Россия сможет увидеть определенный возврат промышленной инфраструктуры европейских автоконцернов. Однако, указал он, этот процесс точно не будет повсеместным и вряд ли произойдет в тех масштабах, которые были до начала специальной военной операции.

