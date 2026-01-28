В России захотели изменить процедуру регистрации части автомобилей

В Госдуме предложили упростить процедуру регистрации тюнинга автомобилей

В России захотели упростить процедуру регистрации автомобилей с тюнингом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, отправленный главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Письмо направили депутаты Госдумы Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Думы Владислав Даванков. Авторы отметили, что владельцы машин, желающие изменить конструкцию авто, сталкиваются со сложной процедурой оформления. В итоге граждане отказываются от официальной регистрации тюнинга, что вгоняет сферу в серую зону.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о подготовке изменений в нормативные акты, направленных на упрощение порядка оформления любых изменений конструкции транспортных средств», — говорится в письме.

