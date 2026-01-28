Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
18:14, 28 января 2026Авто

В России захотели изменить процедуру регистрации части автомобилей

В Госдуме предложили упростить процедуру регистрации тюнинга автомобилей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России захотели упростить процедуру регистрации автомобилей с тюнингом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, отправленный главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Письмо направили депутаты Госдумы Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Думы Владислав Даванков. Авторы отметили, что владельцы машин, желающие изменить конструкцию авто, сталкиваются со сложной процедурой оформления. В итоге граждане отказываются от официальной регистрации тюнинга, что вгоняет сферу в серую зону.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о подготовке изменений в нормативные акты, направленных на упрощение порядка оформления любых изменений конструкции транспортных средств», — говорится в письме.

Ранее руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин заявил, что автомобили ярких расцветок продать сложнее, даже при условии, что они реже становятся целью угонщиков из-за большей заметности.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Вере Брежневой предрекли забвение после отказа от песен на русском

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына россиянин возражал против решения суда

    На Украине назвали европейские гарантии безопасности бессмысленными

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok