Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
18:41, 16 января 2026Авто

Названы неочевидные сложности продажи некоторых машин

Эксперт рассказал, машину какого цвета можно продать быстрее всего
Марина Аверкина

Фото: Unsplash

Автомобили ярких расцветок продать сложнее, даже при условии, что они реже становятся целью угонщиков из-за большей заметности. Об этом порталу RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист отметил, что в России наибольшим спросом на рынке подержанных автомобилей традиционно пользуются машины трех цветов: черного, белого и серого (оттенка «мокрый асфальт»). «Эти цвета очень популярны при первичной покупке автомобиля и, как правило, сохраняют ликвидность», — объяснил он.

Но у них есть существенный недостаток. Со временем краска на автомобиле выгорает, подвергается воздействию песка и мелких камней, что приводит к изменению исходного оттенка, пояснил Ладушкин. В результате колористам бывает очень трудно подобрать идеальный цвет для ремонта кузова.

Машины ярких цветов тоже находят своего покупателя. Но в случае красных, зеленых, желтых автомобилей фактор их меньшей привлекательности для угонщиков не является выгодным бонусом для большинства, уточнил эксперт.

Материалы по теме:
Как снять машину с учета в 2026 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Как снять машину с учета в 2026 году?Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
9 декабря 2025
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025

По его словам, клиенты с осторожностью относятся и к автомобилям с матовым покрытием. Основная причина — необходимость более тщательного и дорогостоящего ухода. Любые загрязнения на матовой поверхности видны лучше, чем на глянце, что делает такое покрытие менее практичным.

Ладушкин отдельно упомянул машины с цветной или защитной пленкой. Такое покрытие часто используют для смены цвета, защиты краски от сколов или создания матового эффекта. Если пленку наклеивают на поврежденное лакокрасочное покрытие или с нарушением технологии, это приводит к ее быстрому разрушению, подытожил специалист.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал причину отказа от производства Lada Granta с «автоматом».

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На российских заправках подешевел бензин

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok