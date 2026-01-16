Названы неочевидные сложности продажи некоторых машин

Эксперт рассказал, машину какого цвета можно продать быстрее всего

Автомобили ярких расцветок продать сложнее, даже при условии, что они реже становятся целью угонщиков из-за большей заметности. Об этом порталу RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист отметил, что в России наибольшим спросом на рынке подержанных автомобилей традиционно пользуются машины трех цветов: черного, белого и серого (оттенка «мокрый асфальт»). «Эти цвета очень популярны при первичной покупке автомобиля и, как правило, сохраняют ликвидность», — объяснил он.

Но у них есть существенный недостаток. Со временем краска на автомобиле выгорает, подвергается воздействию песка и мелких камней, что приводит к изменению исходного оттенка, пояснил Ладушкин. В результате колористам бывает очень трудно подобрать идеальный цвет для ремонта кузова.

Машины ярких цветов тоже находят своего покупателя. Но в случае красных, зеленых, желтых автомобилей фактор их меньшей привлекательности для угонщиков не является выгодным бонусом для большинства, уточнил эксперт.

По его словам, клиенты с осторожностью относятся и к автомобилям с матовым покрытием. Основная причина — необходимость более тщательного и дорогостоящего ухода. Любые загрязнения на матовой поверхности видны лучше, чем на глянце, что делает такое покрытие менее практичным.

Ладушкин отдельно упомянул машины с цветной или защитной пленкой. Такое покрытие часто используют для смены цвета, защиты краски от сколов или создания матового эффекта. Если пленку наклеивают на поврежденное лакокрасочное покрытие или с нарушением технологии, это приводит к ее быстрому разрушению, подытожил специалист.

