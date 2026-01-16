«АвтоВАЗ» объяснил прекращение выпуска модификации Lada Granta

«АвтоВАЗ» назвал причину отказа от производства Granta с «автоматом»

Концерн «АвтоВАЗ» принял решение не возобновлять производство Lada Granta с автоматической коробкой передач. Об этом порталу «Автоновости дня» сообщил руководитель продуктового маркетинга компании Сергей Корниенко.

Реализация автомобиля Lada Granta с четырехступенчатой автоматической трансмиссией японского производства Jatco стартовала в России в апреле 2024 года. Сборка данной модификации была прекращена в конце того же года. В настоящее время вопрос о двухпедальном исполнении не стоит на повестке. Также нет речи об установке китайского вариатора.

Корниенко пояснил, что компания постоянно изучает возможности расширения предложения для клиентов. Но сейчас все процессы сосредоточены на модели Lada Iskra, которая обладает большим потенциалом. Оснащение актуальной Granta, по его словам, автоматически приведет к росту себестоимости и сокращению ценового разрыва с Iskra, имеющей автоматическую коробку. Роль доступного автомобиля с «автоматом» теперь отводится именно Iskra.

Цена на Lada Granta с четырехступенчатым автоматом и 16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил стартовала от 1 176 900 рублей. Совокупный тираж этой версии составил 5 тысяч машин. По информации дилеров, спрос на данные автомобили был очень высоким.

