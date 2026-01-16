Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
17:24, 16 января 2026Авто

«АвтоВАЗ» объяснил прекращение выпуска модификации Lada Granta

«АвтоВАЗ» назвал причину отказа от производства Granta с «автоматом»
Марина Аверкина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Концерн «АвтоВАЗ» принял решение не возобновлять производство Lada Granta с автоматической коробкой передач. Об этом порталу «Автоновости дня» сообщил руководитель продуктового маркетинга компании Сергей Корниенко.

Реализация автомобиля Lada Granta с четырехступенчатой автоматической трансмиссией японского производства Jatco стартовала в России в апреле 2024 года. Сборка данной модификации была прекращена в конце того же года. В настоящее время вопрос о двухпедальном исполнении не стоит на повестке. Также нет речи об установке китайского вариатора.

Корниенко пояснил, что компания постоянно изучает возможности расширения предложения для клиентов. Но сейчас все процессы сосредоточены на модели Lada Iskra, которая обладает большим потенциалом. Оснащение актуальной Granta, по его словам, автоматически приведет к росту себестоимости и сокращению ценового разрыва с Iskra, имеющей автоматическую коробку. Роль доступного автомобиля с «автоматом» теперь отводится именно Iskra.

Цена на Lada Granta с четырехступенчатым автоматом и 16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил стартовала от 1 176 900 рублей. Совокупный тираж этой версии составил 5 тысяч машин. По информации дилеров, спрос на данные автомобили был очень высоким.

Ранее аналитики сообщили об обрушении продаж тяжелых грузовиков в России.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

    Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

    Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

    Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

    Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Бодибилдер стал бросаться едой в пассажиров самолета из-за жены и попал на видео

    В Москве сократился один тип квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok