Российский рынок тяжелых грузовиков обрушился

«Автостат»: В России рухнули продажи тягачей, самосвалов и спецтехники

В 2025 году в России значительно сократились продажи новых тяжелых грузовых автомобилей. Объем реализации этой категории транспорта составил 46,9 тысячи единиц, что на 54 процента меньше показателя 2024 года. Такие цифры приводит «Автостат».

По данным аналитиков, этот показатель стал самым низким за последние пять лет. Предыдущее минимальное значение было зарегистрировано в 2022 году — 69,2 тысяч тяжелых грузовиков.

Структура рынка по типам техники сохранила прежних лидеров. Наибольшей популярностью, как и раньше, пользовались седельные тягачи, чья доля достигла 33,5 процента. Но именно в этой категории произошло самое значительное сокращение спроса — на 69 процентов. Следом идет спецтехника с долей в 29,2 процента, продажи которой упали на 23 процента. Третье место заняли самосвалы, занявшие 19,2 процента рынка и потерявшие 59 процентов в объеме реализации.

Почти половина реализованных в минувшем году машин (47,8 процента) были произведены в 2024 году. Еще 12,9 процента (каждый восьмой) — в 2023-м. На грузовики 2025 года производства пришлось почти 40 процентов от общего объема.

Что касается колесных формул, то здесь первую позицию удерживают машины 4х2, на которые пришлось 33,2 процента всех продаж. За ними с близкими результатами следуют грузовики 6х4 (27,7 процента) и 6х6 (23,1 процента).

