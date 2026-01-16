Эксперты разошлись во мнении о перспективах альтернативного ввоза в Россию

«Известия» назвали самые популярные автомарки на рынке альтернативного импорта

В прошлом году объем ввоза в Россию легковых автомобилей по альтернативным каналам сократился. Эксперты единодушны в причинах, повлиявших на показатели сегмента, но по-разному видят его перспективы. Об этом они рассказали «Известиям».

Таким образом на российский рынок за год было поставлено около 172 тысяч машин возрастом до трех лет, что на 5 процентов меньше, чем годом ранее, когда итоговая цифра составила более 181 тысячи машин. Такие данные приводит аналитик Сергей Целиков.

География поставок изменилась разнонаправленно. Лидером остался Китай, откуда прибыли 71,3 тысячи автомобилей (более 41,4 процента от всего альтернативного импорта). Объем поставок из КНР вырос на 22 процента.

На втором месте — Киргизия с долей в 31,1 процента (53,6 тысячи автомобилей), но ввоз через эту страну упал на 24 процента. Более значительное снижение (на 34 процента) зафиксировано по Белоруссии (17,1 тысячи машин, до 9,9 процента). При этом Южная Корея, обеспечившая 7,2 процента поставок (12,2 тысячи автомобилей), продемонстрировала резкий рост в 269 процентов.

Среди марок самой популярной осталась Toyota, ввоз которой вырос на 45 процентов, до чуть более 30 тысяч автомобилей. На 35 процентов увеличились поставки BMW — до 18 тысяч единиц. Ввоз Geely, напротив, сократился на 29 процентов (17,6 тысячи), а LiXiang — на 57 процентов (10,3 тысячи). Mercedes-Benz с результатом в 10,2 тысячи машин (рост на 32 процента) замыкает пятерку лидеров.

Эксперты объясняют такую динамику ужесточением контроля в одних странах и логистическими преимуществами других. Что касается будущего альтернативного импорта, мнения разделились. Аналитик Сергей Целиков и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков сошлись во мнении, что в 2026 году общий объем сократится незначительно, но серьезно изменится его структура из-за новых правил расчета утильсбора, учитывающих мощность двигателя.

«И у BMW, и у Toyota, и у Kia есть модели или модификации с моторами мощностью до 160 лошадиных сил, на которые распространяются льготы по уплате утильсбора. Скорее всего, доля таких машин в объемах альтернативного импорта будет расти», — считает Кадаков.

Вице-президент НАС Антон Шапарин предполагает, что поставки через неофициальные каналы могут сократиться в полтора-два раза, поскольку новые правила делают невыгодным ввоз многих популярных, особенно мощных и премиальных, моделей. «Ничтожно малое число покупателей Mercedes-Benz, BMW или моделей любого другого премиального бренда останавливают свой выбор на начальных комплектациях и модификациях этих машин. А в линейках даже массовых брендов модификаций кроссоверов с моторами до 160 лошадиных сил очень мало», — подытожил автоэксперт.

