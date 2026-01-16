Реклама

11:49, 16 января 2026Авто

В России появился необычный шестиколесный «Бро»

Российская компания создала гибридный вездеход на базе японского электрокара
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал atvbro

Российский производитель «Жукофф Гараж» представил собственную разработку — полноприводной вездеход с шестью колесами под названием «Бро». Об этом пишет портал 110km.ru.

Силовая установка модели состоит из трех электродвигателей Nissan Leaf. Их общая производительность составляет 218 лошадиных сил. Энергию для моторов вырабатывает дизельный генераторный агрегат Kubota V-2403 мощностью 40 киловатт. Создатели отмечают, что автомобиль отличается точным управлением и прогнозируемой мощностью на любом покрытии, что позволяет ему плавно и без пробуксовки проезжать даже по сложному рельефу.

У новинки внушительные габариты: длина составляет 5670 миллиметров, ширина — 2500 миллиметров, высота — 2890 миллиметров.

Производитель уверен, что «Бро» заинтересует не только специалистов, работающих в сложных природных и погодных условиях, но и любителей ярких путешествий по труднодоступным местам. Модель уже доступна к заказу. Ее цена начинается от 16,5 миллиона рублей.

Ранее россиянам назвали причину резкого падения цены на дизельный внедорожник BAW 212.

