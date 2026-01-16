В России резко снизилась стоимость одного внедорожника

«РГ» выяснила причину резкого падения цены на дизельный BAW 212

Китайский BAW значительно снизил стоимость дизельной модификации внедорожника 212 T01 на российском рынке. Цена модели уменьшилась на 800 тысяч рублей в результате доработки силового агрегата. Об этом «Российской газете» («РГ») рассказали в представительстве автомобильной компании.

Изменения связаны с новыми правилами взимания утилизационного сбора. Чтобы автомобиль перестал подпадать под действие обновленных норм, инженеры программным способом уменьшили мощность дизельного двигателя. Теперь она составляет 156 лошадиных сил (115 киловатт) вместо прежних 170. Эта мера позволила сократить конечную цену для покупателя с 4 399 000 рублей до 3 595 000 рублей.

Как заявили в российском представительстве, такое решение стало частью работы по приведению модели в соответствие с актуальными условиями местного рынка. При этом там подчеркнули, что дизельный двигатель сохранил все качества, необходимые для преодоления бездорожья и длительных поездок.

Обновленный внедорожник 212 T01 с дизельным мотором в базовой комплектации сохранил понижающую передачу и блокировку дифференциалов, двухлитровый турбодизельный двигатель модели 4F20TC, автоматическую коробку передач ZF. В машине русифицированный интерфейс систем и дополнительный пакет опций для зимней эксплуатации.

По словам генерального директора «BAW Россия» Юлиана Гаврилова, производитель целенаправленно адаптирует модель 212 T01 к условиям местного рынка с учетом и особенностей эксплуатации, и экономических факторов. «Дефорсирование двигателя — осознанный шаг, которого давно ждали потребители в России», — подчеркнул он.

