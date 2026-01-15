Реклама

13:01, 15 января 2026

Россиянам объяснили аномалию с ценами на популярный китайский кроссовер

Названа неожиданная причина, которая привела к росту цен на одну модель Jaecoo
Марина Аверкина

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Китайский автопроизводитель Jaecoo внес изменения в список доступных модификаций кроссовера J7, предлагаемого в предыдущем и в обновленном исполнении. В результате этой корректировки из продажи в России убрали несколько комплектаций, включая наиболее бюджетные, что привело к повышению минимальной цены на модель. Об этом пишут «Автоновости дня».

Для дорестайлингового варианта не будут доступны три версии 2025 года выпуска. Речь о переднеприводной базовой комплектации Urban, которая оценивалась в 3 019 000 рублей, а также о полноприводных исполнениях Active и Supreme с ценниками в 3 379 000 и 3 579 000 рублей соответственно.

Теперь минимальная цена для этой версии кроссовера составляет 3 169 000 рублей. Она относится к комплектации Lifestyle. Дороже обойдется модификация Ultimate — в 3 379 000 рублей. Причины подобного сокращения предложения пока не озвучены.

Обновленный J7 также лишился нескольких версий. Из прайс-листов исчезли начальная Urban стоимостью 2 799 000 рублей и Ultimate за 3 259 000. Теперь кроссовер в актуальном дизайне можно приобрести только в двух полноприводных модификациях. Стартовой стала версия Lifestyle за 3 259 000, а флагманской остается Supreme с ценой 3 469 000 рублей.

Ранее эксперты перечислили пять повреждений, при которых шину придется заменить новой.

