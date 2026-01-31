Реклама

Россия
21:12, 31 января 2026

В семи российских регионах отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 41 БПЛА в 7 регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в семи российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов (13) сбили в Брянской области. Еще 9 БПЛА поразили в Курской области, а 7 беспилотников — в Белгородской области.

Кроме того, пять беспилотников сбили в Калужской области, четыре воздушных цели уничтожили в Орловской области. В свою очередь в Липецкой и Воронежской области поразили два и один БПЛА соответственно.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 января система противовоздушной обороны России сбила девять беспилотных летательных аппаратов. Минобороны отметило, что ВСУ пытались нанести удар по четырем регионам России: Ростовской, Брянской и Воронежской областям, а также по Республике Крым.

