15:19, 31 января 2026

В старинной римской базилике обнаружили лик премьера Италии

Repubblica: Лик премьера Италии обнаружили в римской базилике после реставрации
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Лик премьер-министра Италии Джорджи Мелони обнаружили в старейшей римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина после реставрации. Об этом сообщает Repubblica.

Изображение ангела, имеющего сильное сходство с премьер-министром, появилось после реставрации. Речь идет о композиции над мраморным бюстом последнего короля Италии Умберто II Савойского. Над монументом расположены два ангела. До реставрации это были два херувима с обобщенными чертами, теперь же один из них приобрел женские черты Мелони со светлыми вьющимися волосами. Отмечается, что реставрацией занимался любитель Бруно Валентинетти — пономарь и декоратор базилики.

Авторы статьи возмутились новым ликом ангела и задались вопросом о работе надзорных органов, которые должны контролировать реставрационные работы.

Ранее генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе визита в Минск подарил белорусскому главе Александру Лукашенко портрет президента Белоруссии из драгоценных камней.

