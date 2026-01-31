В старинной римской базилике обнаружили лик премьера Италии

Repubblica: Лик премьера Италии обнаружили в римской базилике после реставрации

Лик премьер-министра Италии Джорджи Мелони обнаружили в старейшей римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина после реставрации. Об этом сообщает Repubblica.

Изображение ангела, имеющего сильное сходство с премьер-министром, появилось после реставрации. Речь идет о композиции над мраморным бюстом последнего короля Италии Умберто II Савойского. Над монументом расположены два ангела. До реставрации это были два херувима с обобщенными чертами, теперь же один из них приобрел женские черты Мелони со светлыми вьющимися волосами. Отмечается, что реставрацией занимался любитель Бруно Валентинетти — пономарь и декоратор базилики.

Авторы статьи возмутились новым ликом ангела и задались вопросом о работе надзорных органов, которые должны контролировать реставрационные работы.

