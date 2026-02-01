1 февраля в России отмечают День работника лифтового хозяйства, а в мире — Всемирный день хиджаба. Православные верующие вспоминают пpeпoдoбнoгo Мaкapия Вeликoго. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 1 февраля 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День работника лифтового хозяйства

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

1 февраля 1949 года вышло постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов». Документ положил начало оформлению лифтового хозяйства в отдельную сферу.

Праздники в мире

Всемирный день хиджаба

«Хиджаб» в переводе с арабского языка буквально означает покров или завесу. В современном представлении этим словом, как правило, называют большой платок, которым мусульманки закрывают голову и плечи, стремясь скрыть свою красоту от глаз посторонних мужчин.

Инициатором Дня хиджаба считается девушка из Бангладеша Назма Кхан. Переехав с родителями в США, она подверглась насмешкам в школе и институте. Со временем Назма Кхан собрала группу единомышленников в социальных сетях и организовала мероприятие, призванное рассказать людям о том, что такое хиджаб и зачем его носят. Инициативу поддержали в десятках стран по всему миру.

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Международный день десерта

Изначально праздник был приурочен к появлению десерта кейк-поп. Так называют бисквитные шарики в шоколадной глазури на палочке, похожие на чупа-чупсы. Широкую популярность эта сладость приобрела в 2008 году благодаря блогеру и кондитеру из США Энджи Дадли. Но как именно праздник кейк-попсов превратился в Международный день десерта, сказать сложно.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 февраля

Национальный день свободы в США;

День Робинзона Крузо;

День змеи в США.

Какой церковный праздник 1 февраля

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мaкapия Вeликoго

Согласно преданию, преподобный Макарий родился в Египте приблизительно в 301 году. После кончины родителей он три года прожил в пустыне, соблюдая безмолвие, а затем стал учеником Антония Великого — отца египетского монашества.

В 40 лет Макарий стал настоятелем иноков в Скитской пустыне. В наследство от вскоре почившего Антония он получил его посох, которым Макарий совершал многие чудеса. Сам преподобный дожил до 90 лет. После себя он оставил богословские труды, в том числе 50 бесед и 7 подвижнических слов.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 1 февраля

Дeнь пaмяти cвятитeля Мapкa Евгеника, архиепископа Ефесского;

День памяти блаженного Феодора Новгородского, Христа ради юродивого;

День памяти преподобного Макария Римлянина, Новгородского.

Приметы 1 февраля

В народе 1 февраля называли Макарьевым днем. На Руси верили: если в это время навести порядок в доме и хозяйстве, распределить остатки запасов, то остаток зимы пройдет без трудностей и хлопот.

Ясное морозное утро предвещает холодный февраль;

Изморозь или туман в течение дня — к недолгой оттепели;

К вечеру небо очистилось — в ближайшее время погода будет сухой и прохладной, без перепадов температуры.

Кто родился 1 февраля

Русский и советский психиатр, считается основателем отечественной школы психоневрологов, основоположником рефлексологии и патопсихологического направления. В 1907 году Бехтерев основал в Санкт-Петербурге первый в мире научный центр по комплексному изучению человека и научной разработке психологии, психиатрии, неврологии, а также других направлений. Сейчас Психоневрологический институт, организованный как исследовательское и высшее учебное заведение, носит имя ученого.

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед отечеством». Основу репертуара Лещенко составляют песни патриотической направленности и лирические романсы. Самые известные из них: «День Победы», «Прощай», «Родительский дом» и многие другие.

Кто еще родился 1 февраля