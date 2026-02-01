Сафонов: Блэкаут в Молдавии произошел из-за бездарной энергополитики

Блэкаут в Молдавии произошел из-за бездарной энергополитики властей. Об этом заявил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости.

Отключение электричества произошло 31 января в ряде регионов Молдавии из-за проблем в электроэнергетической сети Украины. Неполадки устранили спустя несколько часов. «Очевидно, что главной причиной этого (отключения) послужила политика команды Майи Санду (президент Молдавии — прим. «Ленты.ру»), разорвавшей совместную работу с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС», — отметил Сафонов.

Он подчеркнул, что сотрудничество гарантировало наличие замкнутого анклава из Молдавии и Приднестровья, что исключало технические катастрофы и гарантировало низкую стоимость поставляемой электроэнергии. Теперь ресурс стал гораздо дороже. По словам депутата, риски сбоев будут сохраняться, пока Кишинев не вернется к работе с Молдавской ГРЭС.

Ранее сообщалось, что Молдавия останется в ряде соглашений Союза Независимых Государств (СНГ), которые являются для нее выгодными.

