Стало известно о планах Молдавии остаться в соглашениях СНГ

Генсек Лебедев: Молдавия останется в выгодных ей соглашениях СНГ

Молдавия останется в ряде соглашений Союза Независимых Государств (СНГ), которые ей выгодны. Об этом заявил генсек организации Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«В марте они (власти Молдавии — прим. "Ленты.ру") собираются выйти из основополагающих документов СНГ, но это только заявление. Такие заявления уже были, они вот сейчас прозвучали. Но Молдавия собирается остаться в целом ряде соглашений в рамках СНГ, которые выгодны», — уточнил он.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022-м году руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, параллельно заявляя о выходе из содружества.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика выйдет из состава СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в объединение. По его словам, соответствующие документы будут окончательно утверждены парламентом страны.