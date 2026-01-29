Реклама

10:40, 29 января 2026

Стало известно о планах Молдавии остаться в соглашениях СНГ

Генсек Лебедев: Молдавия останется в выгодных ей соглашениях СНГ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Молдавия останется в ряде соглашений Союза Независимых Государств (СНГ), которые ей выгодны. Об этом заявил генсек организации Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«В марте они (власти Молдавии — прим. "Ленты.ру") собираются выйти из основополагающих документов СНГ, но это только заявление. Такие заявления уже были, они вот сейчас прозвучали. Но Молдавия собирается остаться в целом ряде соглашений в рамках СНГ, которые выгодны», — уточнил он.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022-м году руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, параллельно заявляя о выходе из содружества.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика выйдет из состава СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в объединение. По его словам, соответствующие документы будут окончательно утверждены парламентом страны.

