02:47, 1 февраля 2026Ценности

Брошь Одри Хепберн продали за сотни тысяч евро

Брошь Одри Хепберн продали на аукционе Sotheby's более чем за €355 тыс.
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Брошь итальянского ювелирного дома Bulgari с сапфирами, изумрудами и бриллиантами из коллекции британской актрисы Одри Хепберн продали на аукционе Sotheby's за 355 600 евро. Об этом говорится в сообщении на сайте аукционного дома.

Оценочная стоимость драгоценности составляла 40-60 тысяч евро.

Уточняется, что брошь изготовили примерно в 1960 году. Актриса появлялась с этим украшением на публике — в частности, в 1962 году. Об этом свидетельствует опубликованная аукционным домом фотография.

Ранее сообщалось, что работа провокационного художника-концептуалиста в виде золотого унитаза была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

