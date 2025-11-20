Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:17, 20 ноября 2025Из жизни

Золотой унитаз ушел с молотка за 975 миллионов рублей

В Нью-Йорке на аукционе продали копию золотого унитаза, украденного в Британии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Работа провокационного художника-концептуалиста в виде золотого унитаза была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Работа Маурицио Каттелана «Америка» представляет собой функционирующий унитаз из цельного 18-каратного золота. Кателлан первоначально создал две идентичные копии унитаза. Однако в 2019 году второй экземпляр был украден из дворца Бленхейм в Великобритании, куда его привезли для временной экспозиции. Следователи предполагают, что знаменитый украденный унитаз был переплавлен.

Выставленный на торги экземпляр демонстрировался в музее Гуггенхайма, где им воспользовались более 100 тысяч посетителей за год экспозиции. 18 ноября в рамках вечернего аукциона современного искусства его выставили на продажу. Стартовая цена была привязана к рыночной стоимости золота и составила десять миллионов долларов (около 809 миллионов рублей). Лот ушел с молотка за 12 миллионов долларов (около 975 миллионов рублей).

Куратор Нэнси Спектор ранее предлагала этот арт-объект Белому дому в ответ на запрос об аренде картины Ван Гога. Автор прокомментировал такую вероятность как возможность добавить «дополнительный смысловой слой» к произведению, которое должно было стать метафорой для культа потребления, богатства и власти.

Унитаз превзошел успех предыдущей работы Каттелана под названием «Комик». Арт-объект в виде банана, приклеенного скотчем к стене, продали за 6,2 миллиона долларов (около 500 миллионов рублей) в 2024 году.

Материалы по теме:
Лувр ограбили всего за семь минут. Как это стало возможным и почему похитить даже самые охраняемые сокровища из музеев так легко?
Лувр ограбили всего за семь минут.Как это стало возможным и почему похитить даже самые охраняемые сокровища из музеев так легко?
20 октября 2025
Золотой унитаз из дворца Черчилля украли за пять минут. Что известно о самой странной краже последних лет?
Золотой унитаз из дворца Черчилля украли за пять минут.Что известно о самой странной краже последних лет?
1 марта 2025

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесли приговоры участникам похищения золотого унитаза. Судя по записям камер видеонаблюдения, похитителей было пятеро. Двое из них, 40-летний Джеймс Шин и 39-летний Майкл Джонс, были приговорены к лишению свободы. Шин получил четырехлетний срок, Джонс проведет в тюрьме два года и три месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Назван главный страх Европы и Украины от неприятия плана Трампа

    В России ответили на призыв Генштаба Франции готовиться терять детей на войне

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости