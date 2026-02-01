Долина в поминальной речи о Началовой заговорила о своей квартире

Долина в поминальной речи на день рождения Началовой заговорила о своей квартире

Певица Лариса Долина написала поминальную речь в честь дня рождения артистки Юлии Началовой. В своей публикации в Telegram-канале исполнительница также упомянула свою квартиру.

«Я до сих пор живу с ощущением, что сейчас откроется дверь и она, со свойственной ей, лучезарной улыбкой вспорхнет на порог моей квартиры и скажет: "Привет, любимая!"» — призналась Долина. Она напомнила, что Юлии должно было исполниться 45 лет, и добавила, что сильно по ней скучает.

Певица, актриса, телеведущая Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Лечащий врач артистки Василий Шуров позднее рассказал, что она до последнего отказывалась от ампутации ноги с гангреной. Когда врачи все же провели операцию, было поздно — начался сепсис.

