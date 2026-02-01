Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:58, 1 февраля 2026Экономика

Долина в поминальной речи о Началовой заговорила о своей квартире

Долина в поминальной речи на день рождения Началовой заговорила о своей квартире
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Seleznev Pavel / Global Look Press

Певица Лариса Долина написала поминальную речь в честь дня рождения артистки Юлии Началовой. В своей публикации в Telegram-канале исполнительница также упомянула свою квартиру.

«Я до сих пор живу с ощущением, что сейчас откроется дверь и она, со свойственной ей, лучезарной улыбкой вспорхнет на порог моей квартиры и скажет: "Привет, любимая!"» — призналась Долина. Она напомнила, что Юлии должно было исполниться 45 лет, и добавила, что сильно по ней скучает.

Певица, актриса, телеведущая Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Лечащий врач артистки Василий Шуров позднее рассказал, что она до последнего отказывалась от ампутации ноги с гангреной. Когда врачи все же провели операцию, было поздно — начался сепсис.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина может лишиться еще одного объекта недвижимости из-за нового закона в Латвии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жгут какие-то травы, собирают воду с трупов». На Украине заподозрили Ермака в пристрастии к магическим ритуалам

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Долина в поминальной речи о Началовой заговорила о своей квартире

    Российскую военную базу близ Финляндии якобы начали восстанавливать

    На Западе рассказали об уступках Украины на переговорах

    На Западе раскрыли схему заработка близких Зеленского на яйцах

    В Латвии обнаружили тело канадского военного

    Трамп пригрозил наследникам Эпштейна иском

    Кир Стармер сделал признание о Лабубу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok