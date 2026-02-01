Германия объяснила наращивание вооружения фразой «грустной задницей радостно не пукнешь»

Писториус призвал с оптимизмом относиться к наращиванию Германией вооружения

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил европейцам необходимость наращивать вооружение фразой «грустной задницей радостно не пукнешь». Отрывок его выступления публикует Telegram-канал Ruptly.

Глава ведомства обратился к европейцам с призывом оптимистично и решительно воспринимать рост расходов Германии на милитаризацию. Писториус также обозначил, что стране нужна новая техника и оружие для готовности к предполагаемому вооруженному конфликту из-за угрозы со стороны России.

Ранее Писториус заявил, что европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины. При этом немецкий министр подчеркнул, что говорить о неспособности Европы защитить себя — неправильно.