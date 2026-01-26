Писториус: Европейцы могли бы и должны сделать больше для поддержки Украины

Европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины. Так на слова украинского лидера Владимира Зеленского ответил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ARD.

«Зеленский говорит от отчаяния, как лидер страны, находящейся в крайне тяжелом положении. Я разделяю его точку зрения, что европейцы могли бы и должны сделать больше для поддержки Украины», — сказал он.

При этом немецкий министр подчеркнул, что говорить о неспособности Европы защитить себя — неправильно. По его словам, европейские страны способны на это и становятся сильнее.

Ранее Зеленский в своей речи на форуме в Давосе раскритиковал Европу. По его словам, европейские страны до сих пор не знают, как себя защищать, и не способны решить кризис с Гренландией. Он выразил уверенность, что стратегия Европы по кризису с Гренландией несостоятельна и исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ответил украинскому лидеру и упрекнул его в неблагодарности за помощь, хотя Европа гарантировала независимость Украины и сделала все, чтобы поддержать ее с политической, финансовой и военной точек зрения.