Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 23 января 2026Мир

Зеленского упрекнули в неблагодарности за помощь

Таяни: Зеленский во время речи в Давосе не выразил благодарность европейцам
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Romina Amato / Reuters

Владимир Зеленский во время речи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе не выразил благодарность европейцам за помощь. В этом президента Украины упрекнул глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, сообщает ANSA.

«Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины и сделала все, чтобы поддержать ее с политической, финансовой и военной точек зрения. По-моему, он даже не проявляет благодарности», — сказал он.

Украинский лидер в своей речи на форуме в Давосе раскритиковал Европу. По его словам, европейские страны до сих пор не знают, как себя защищать, и не способны решить кризис с Гренландией. Он выразил уверенность, что стратегия Европы по кризису с Гренландией несостоятельна и исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В Польше назвали ошибкой отказ Варшавы направлять войска на Украину

    Отец найденного в Красноярске подростка рассказал об отношениях с сыном

    Проникший в дом семьи принца Уильяма преступник рассказал о причинах своего поступка

    В России признана нежелательной деятельность европейской криптобиржи

    Стало известно о тысячах замерзающих в окружении в Константиновке бойцах ВСУ

    На Украине предъявили новые обвинения Сальдо

    Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok