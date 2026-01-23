Зеленского упрекнули в неблагодарности за помощь

Таяни: Зеленский во время речи в Давосе не выразил благодарность европейцам

Владимир Зеленский во время речи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе не выразил благодарность европейцам за помощь. В этом президента Украины упрекнул глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, сообщает ANSA.

«Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины и сделала все, чтобы поддержать ее с политической, финансовой и военной точек зрения. По-моему, он даже не проявляет благодарности», — сказал он.

Украинский лидер в своей речи на форуме в Давосе раскритиковал Европу. По его словам, европейские страны до сих пор не знают, как себя защищать, и не способны решить кризис с Гренландией. Он выразил уверенность, что стратегия Европы по кризису с Гренландией несостоятельна и исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме.