Забота о себе
Питание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:34, 1 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты главные факторы риска развития инсульта у людей моложе 45 лет

Врач Чудинская назвала образ жизни ключевой причиной инсульта в молодом возрасте
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Инсульт в молодом возрасте — не миф, а реальная угроза, заявила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Главные факторы риска развития этого смертельно опасного заболевания у людей моложе 45 лет она раскрыла «Ленте.ру».

По словам врача, у молодых людей основными причинами инсульта становятся врожденные аномалии сосудов, например аневризмы, нарушения свертываемости крови, мигрень с аурой, злоупотребление психоактивными веществами, а также системные заболевания. При этом с атеросклерозом у молодых людей, в отличие от пожилых, инсульт связан редко.

Одним из ключевых триггеров инсульта у людей моложе 45 лет Чудинская назвала образ жизни. «Гиподинамия, избыточное потребление соли, трансжиров и алкоголя, курение и особенно комбинация курения с приемом гормональных контрацептивов значительно повышают риск развития ишемического инсульта», — предупредила она. Также, по ее словам, важную роль играет и наследственность.

Невролог добавила, что симптомы инсульта у молодых людей, как правило, такие же, как у пожилых: внезапная слабость в конечностях, асимметрия лица, нарушение речи, частичная слепота, нарушения координации и сильное головокружение.

Ранее кардиолог Ирина Васильева рассказала, что чай снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, если регулярно пить этот напиток, то уменьшается риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

