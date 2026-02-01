Реклама

Власти Ирана опубликовали обновленный список жертв беспорядков

Администрация президента Ирана опубликовала список имен 2986 жертв беспорядков
Марина Совина
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Администрация иранского президента опубликовала обновленный список с именами погибших в ходе недавних протестов, в котором значатся 2 986 человек. Об этом пишет ТАСС.

«По распоряжению президента <...> в приложении публикуется список из 2 986 человек», — говорится в заявлении.

При этом власти отметили, что между официальным числом жертв, которое составило 3117, и количеством имен в списке есть расхождение в 131 имя. Они объяснили это тем, что личности некоторых погибших пока не установлены.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Иране 8-9 января могли погибнуть более 30 тысяч человек.

