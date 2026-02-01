Реклама

16:36, 1 февраля 2026Бывший СССР

Киевляне показали самодельные разработки для обеспечения тепла в домах

Киевляне греют трубы при помощи свечей для поддержания тепла в домах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Киевляне начали греть металлические трубы для поддержания тепла в домах. Самодельные разработки жителей украинской столицы показало агентство УНИАН.

Для обеспечения тепла при отключении горячей воды и электричества киевляне греют большие металлические трубы над газовыми плитами, а также устанавливают в трубы свечи. «Нанотехнологии по-киевски. Чего только люди не придумают, чтобы согреться в мороз», — комментирует опубликованные видеозаписи агентство.

Недавно большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества после одновременного выхода из строя высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины. В Киеве прекратилась подача воды и отопления, была остановлена работа метро.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее отмечал, что ситуация с электроснабжением и теплом в столице будет ухудшаться, поэтому жителям города необходимо эвакуироваться. Он также предсказал продолжение российских ударов по энергоинфраструктуре и ухудшение ситуации в жилых домах.

