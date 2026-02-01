Лавров указал на желание Европы вбить клин в отношения России и США

Лавров: Европа до сих пор пытается вбить клин между Россией и США

Европа до сих пор пытается вбить клин между Россией и США, рассматривая политику американского президента Дональда Трампа как противоречащую интересам континента. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передают «Вести.ru».

«Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике Соединенных Штатов при президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Украина и Европа «перелопатили» мирный план США по урегулированию конфликта. По его словам, в оригинальном плане США было требование к Украине обеспечить права национальных меньшинств, включая права на язык и религию, что было вычеркнуто Киевом.

Дипломат также отмечал, что перемирие, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, неприемлемо для России.