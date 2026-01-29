В МИД высказались о варианте перемирия Зеленского

Лавров: Перемирие, которого добивается Зеленский, неприемлемо для России

Перемирие, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, неприемлемо для России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так он ответил на вопрос о том, насколько сейчас реальным видится мир.

«Многократно говорили, Президент [России] Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», — заявил дипломат.

Лавров объяснил, что предыдущие периоды, связанные с дипломатическими усилиями в ходе конфликта, заканчивались продолжением «накачивания Украины новыми вооружениями».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались США и Украина.