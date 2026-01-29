Лавров ответил на вопрос о договоре о гарантиях безопасности между США и Украиной

Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина

Россия не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались США и Украина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва будет смотреть на реальные соглашения, а не на «публичные игры».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и европейские союзники достигли соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Он подчеркнул, что теперь перечень нерешенных вопросов по Украине сократился до одного — территориального.