Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

Рубио: США и союзники в Европе договорились о гарантиях безопасности для Украины

Соединенные Штаты и европейские союзники достигли соглашения по гарантиям безопасности для Украины. О совершенных договоренностях заявил в ходе слушаний в комитете Сената по международным делам госсекретарь США Марко Рубио.

Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение Марко Рубио Госсекретарь США

Теперь, по его словам, перечень нерешенных вопросов по Украине сократился до одного — территориального. Чиновник подчеркнул, что в отношении него ведется активная работа по выяснению возможности примирения точек зрения обеих сторон.

В то же время госсекретарь уточнил, что согласие российской стороны на возможные гарантии безопасности Запада для Украины еще не получено.

Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика Марко Рубио Госсекретарь США

Рубио подчеркнул, что все меры, которые обсуждаются в рамках этого соглашения, могут быть приняты только при завершении конфликта.

Кроме того, Рубио обратил внимание на то, что ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта меняется очень стремительно. «Настолько быстро, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события», — предупредил он в ходе своего выступления перед комитетом Сената.

Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине и раскритиковал Европу

В контексте потенциальных гарантий безопасности для Киева обсуждается возможность отправки военных Великобритании и Франции на территорию республики. Рубио подчеркнул, что речь идет о развертывании небольшого контингента. Он добавил, что это единственная гарантия безопасности, которой добиваются в Киеве и на Западе.

В то же время Рубио отметил, что любые потенциальные гарантии безопасности Украине будут «бесполезны без поддержки США». Но при этом американская сторона не будет отправлять своих солдат в рамках этой миссии.

Я не умаляю того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю, что это не имеет значения без американской поддержки Марко Рубио Госсекретарь США

В рамках своего выступления госсекретарь США в очередной раз подверг критике военный потенциал европейских союзников по НАТО, обращает внимание ТАСС.

«Все идеи гарантий безопасности, которые пропихиваются европейцами, требуют решительной приверженности Соединенных Штатов как заслона. Это, по сути, означает, что мы потенциально обязуемся участвовать в конфликте. Думаю, это необходимо понимать в контексте того, что я только что описал как проблему с потенциалом НАТО», — сказал Рубио.

Таким образом, американский чиновник сделал вывод, что у Европы нет возможности на предоставление гарантий безопасности. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп требует от европейских государств расширять военные расходы и потенциал.

США раскрыли подробности о новом раунде переговоров по Украине

Новый раунд переговоров по украинскому вопросу будет двусторонним. Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут принимать в нем участие, заявил Марко Рубио.

При этом американская сторона сможет присоединиться к переговорам в случае необходимости, добавил госсекретарь США.

Россия и Украина собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно Марко Рубио Госсекретарь США

Чиновник также обратил внимание на преимущество закрытого формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, постоянные публичные обсуждения создают дополнительное давление как на Россию, так и на Украину, что осложняет диалог. Поэтому сторонам гораздо проще достигать гибкости по таким сложным вопросам, когда они не обсуждаются открыто.