Рубио сделал заявление насчет России и гарантий безопасности Украине

Рубио: Согласие России на возможные гарантии безопасности Украине не получено

Согласие российской стороны на возможные гарантии безопасности Запада для Украины еще не получено. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на слушаниях в Сенате, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», — подчеркнул он.

По словам Рубио, любые гарантии безопасности вступили бы в силу только при завершении конфликта. Он добавил, что единственная гарантия безопасности, которой добиваются в Киеве и на Западе, предполагает развертывание европейских войск с поддержкой США.

Также госсекретарь сделал вывод, что у Европы нет возможности на предоставление гарантий безопасности. В связи с этим он призвал ЕС наращивать военный потенциал.

Ранее посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что украинцы не примут очередное бессмысленное предложение гарантий безопасности от стран Запада. По ее словам, украинская сторона обращается к странам Запада с просьбой предоставить гарантии безопасности не впервые, но в этот раз Киев понимает, что хочет.

Также Reuters написало, что Штаты не указывают, что должно быть в мирном соглашении по Украине, и предположение, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, вводит в заблуждение.