Мир
21:23, 28 января 2026Мир

Рубио сделал громкое заявление вокруг ситуации на Украине

Рубио: Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине меняется
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта меняется очень стремительно. К такому выводу пришел госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям, пишет РИА Новости.

«Имейте в виду, что ситуация настолько быстро меняется, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события», — отметил он.

Ранее Марко Рубио проинформировал, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто. Также он отметил, что в контексте потенциальных гарантий безопасности для Киева обсуждается возможность отправки на Украину воинского контингента Великобритании и Франции, а также поддержка США.

До этого сообщалось, что сенатор Конгресса от штата Кентукки Рэнд Пол уличил государственного секретаря Марко Рубио в двойных стандартах из-за операции в Венесуэле по поимке президента страны Николаса Мадуро.

    Рубио сделал громкое заявление вокруг ситуации на Украине

