Рубио задали неудобный вопрос

Сенатор Пол уличил Рубио в двойных стандартах из-за операции в Венесуэле

Сенатор Конгресса США от штата Кентукки Рэнд Пол уличил государственного секретаря Марко Рубио в двойных стандартах из-за операции в Венесуэле по поимке президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, политик спросил госсекретаря, как бы в США отреагировали в случае захвата президента США Дональда Трампа. Рубио ответил, что это должно было бы считаться нападением на страну.

«А почему получается, что мы применяем одни мерки к одним странам и другие мерки к себе?» — задал вопрос Пол.

19 января Пол заявил, что конфликт между Венесуэлой и Соединенными Штатами за природные и энергетические ресурсы продолжается, назвав ее «ресурсной войной». При этом политик выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.