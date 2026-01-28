Реклама

19:49, 28 января 2026

Рубио задали неудобный вопрос

Сенатор Пол уличил Рубио в двойных стандартах из-за операции в Венесуэле
Виктория Кондратьева
Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенатор Конгресса США от штата Кентукки Рэнд Пол уличил государственного секретаря Марко Рубио в двойных стандартах из-за операции в Венесуэле по поимке президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, политик спросил госсекретаря, как бы в США отреагировали в случае захвата президента США Дональда Трампа. Рубио ответил, что это должно было бы считаться нападением на страну.

«А почему получается, что мы применяем одни мерки к одним странам и другие мерки к себе?» — задал вопрос Пол.

19 января Пол заявил, что конфликт между Венесуэлой и Соединенными Штатами за природные и энергетические ресурсы продолжается, назвав ее «ресурсной войной». При этом политик выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.

