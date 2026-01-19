Реклама

В Конгрессе США заявили о войне с Венесуэлой

Конгрессмен Пол: Конфликт между США и Венесуэлой — это война за нефть
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что конфликт между Венесуэлой и Соединенными Штатами за природные и энергетические ресурсы продолжается. Его слова передает телеканал Fox News.

«Это акт войны, это продолжающаяся война, война за то, чтобы продолжать забирать их нефть, чтобы распределять ее», — сказал конгрессмен.

При этом Пол выразил надежду на скорое урегулирование конфликта. «Я все еще надеюсь, что все обернется к лучшему, но мы по-прежнему участвуем в активной войне с Венесуэлой», — подчеркнул он.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что краткосрочная цель администрации президента США Дональда Трампа в Венесуэле заключается в том, чтобы перекрыть потоки нефти геополитическим соперникам, включая России, Китаю, Ирану и Кубе.

