22:13, 28 января 2026

Рубио раскрыл подробности о новом раунде переговоров по Украине

Рубио: Новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Andrew Thomas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Новый раунд переговоров по украинскому вопросу будет двусторонним. Однако Соединенные Штаты смогут присоединиться к ним, с таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Россия и Украина собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно», — отметил политик.

Ранее Марко Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. Как он отметил, ведется активная работа по выяснению возможности примирения точек зрения обеих сторон по этому вопросу.

В свою очередь, в Кремле заявили, что Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников.

