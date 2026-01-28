Реклама

21:40, 28 января 2026

В США раскрыли плюс закрытого формата переговоров по Украине

Рубио: Открытость переговоров по Украине создает давление на обе стороны
Екатерина Щербакова
Фото: Nathan Howard / Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям раскрыл плюс закрытого формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

Рубио отметил, что постоянные публичные обсуждения создают дополнительное давление на обе стороны: как Россию, так и Украину, что осложняет диалог.

«Сторонам гораздо проще достигать гибкости по таким сложным вопросам, когда они не обсуждаются постоянно публично, поскольку это создает внутреннее политическое давление на обе стороны», — добавил Рубио.

Ранее же Марко Рубио заявил о быстром изменении ситуации вокруг урегулирования украинского конфликта, а также проинформировал, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто.

