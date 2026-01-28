Рубио высказался об участии США в новом раунде переговоров по Украине

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Украины (США) Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут принимать участие в следующем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам, трансляцию вел телеканал CBS News.
Рубио не стал называть имен тех, кто может принять участие в переговорах с американской стороны вместо Кушнера и Уиткоффа.
До этого Марко Рубио заявил о быстром изменении ситуации вокруг урегулирования украинского конфликта, а также отметил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто.
Кроме того, Рубио раскрыл плюс закрытого формата переговоров по украинскому конфликту.