22:03, 28 января 2026

Рубио высказался об участии США в новом раунде переговоров по Украине

Рубио: Уиткофф и Кушнер не примут участие в новом раунде переговоров по Украине
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Украины (США) Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут принимать участие в следующем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам, трансляцию вел телеканал CBS News.

Рубио не стал называть имен тех, кто может принять участие в переговорах с американской стороны вместо Кушнера и Уиткоффа.

До этого Марко Рубио заявил о быстром изменении ситуации вокруг урегулирования украинского конфликта, а также отметил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто.

Кроме того, Рубио раскрыл плюс закрытого формата переговоров по украинскому конфликту.

