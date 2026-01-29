Реклама

18:40, 29 января 2026

Лавров обвинил Украину и Европу в «перелопачивании» мирного плана

Лавров: Украина и Европа перелопатили мирный план США по Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Украина и Европа «перелопатили» мирный план США по урегулированию конфликта. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы не видели того документа, который Владимир Зеленский постоянно называет "планом из 20 пунктов". Его, как мы понимаем, украинцы и европейцы "перелопатили" по сравнению с первоначальным планом США и сейчас пытаются "продать" американской администрации свое видение этого "мира"», — рассказал Лавров.

По его словам, в оригинальном плане США было требование к Украине обеспечить права национальных меньшинств, включая права на язык и религию, что было вычеркнуто Киевом.

Ранее Лавров заявил, что перемирие, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, неприемлемо для России. Он объяснил, что предыдущие периоды, связанные с дипломатическими усилиями в ходе конфликта, заканчивались продолжением «накачивания Украины новыми вооружениями».

