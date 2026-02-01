Мошенники начали маскировать вредоносные программы под рабочие

МВД: Мошенники рассылают вредоносное ПО под видом рабочих приложений

Мошенники начали рассылать вредоносное программное обеспечение (ПО), замаскированное под рабочие приложения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В частности, злоумышленники пишут жертвам от имени работодателя. Они присылают программы в формате .apk и утверждают, что приложения нужны для выполнения рабочих задач.

Вредоносное ПО позволяет мошенникам получить сведения об устройстве, доступ к СМС-сообщениям и звонкам, а также удаленно управлять приложением.

Ранее сообщалось, что мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний (УК).