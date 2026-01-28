Реклама

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

F6: Мошенники рассылают сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний (УК). О новой уловке аферистов РИА Новости рассказал главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

Отмечается, что такие фейковые страницы злоумышленники стали создавать в январе 2026 года. В таких профилях утверждается, что их создал руководитель управляющей компании, и приведены его фамилия и имя.

«С фальшивого аккаунта УК пользователям рассылают сообщения о том, что руководитель компании проводит "обновление электронного списка жильцов", и просят подтвердить актуальность информации», — объяснил Дудков. Затем мошенники просят пользователя назвать пришедший ему код и создают видимость того, что его личный кабинет на государственном сервисе был взломан.

Как подчеркнул специалист, у таких атак целевой характер. «Киберпреступники готовятся к их проведению заранее и собирают информацию о жертвах», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян, заявляя им о предстоящем отключении электроэнергии в доме. Уточнялось, что злоумышленники выманивают личные сведения жертв и используют их в собственных целях для дальнейшего обогащения.

