Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:26, 1 февраля 2026Мир

На Западе призвали брать пример с Путина

Политолог Крайнер: Западу следует поучиться у Путина борьбе с олигархией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Russian Gov / Global Look Press

Западным странам следует поучиться у президента России Владимира Путина тому, как бороться с олигархами. С таким призывом выступил политолог Алекс Крайнер.

Он обратил внимание, что люди на Западе идут голосовать, надеясь на мир, безопасность и процветание, а получают кризисы, репрессии, цензуру и бесконечные войны. По его словам, западные СМИ продолжают продвигать демократию в качестве высшей ценности, хотя на самом деле Западом управляет не несущая ни за что ответственность олигархия.

«Есть наглядная модель, как обращаться с олигархиями — Россия, которая в 1990-е была одним из лучших примеров, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия. В 2000 году к власти пришел Путин и олигархи больше не диктуют политику. И мы стали свидетелями впечатляющего экономического возрождения России», — сказал эксперт.

Ранее Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. По словам составителей рейтинга, его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе призвали брать пример с Путина

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Эксперт раскрыл значение освобождения Терноватого для России

    Полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат

    Раскрыто число потерь в ВСУ за январь

    Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму

    Родившийся в России бизнесмен стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии

    На Украине зафиксировали сбои в работе Starlink

    Губернатор российского региона показал удивительное поведение птиц при ракетной опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok