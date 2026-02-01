Политолог Крайнер: Западу следует поучиться у Путина борьбе с олигархией

Западным странам следует поучиться у президента России Владимира Путина тому, как бороться с олигархами. С таким призывом выступил политолог Алекс Крайнер.

Он обратил внимание, что люди на Западе идут голосовать, надеясь на мир, безопасность и процветание, а получают кризисы, репрессии, цензуру и бесконечные войны. По его словам, западные СМИ продолжают продвигать демократию в качестве высшей ценности, хотя на самом деле Западом управляет не несущая ни за что ответственность олигархия.

«Есть наглядная модель, как обращаться с олигархиями — Россия, которая в 1990-е была одним из лучших примеров, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия. В 2000 году к власти пришел Путин и олигархи больше не диктуют политику. И мы стали свидетелями впечатляющего экономического возрождения России», — сказал эксперт.

Ранее Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. По словам составителей рейтинга, его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона».