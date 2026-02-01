Нетребко избавится от бизнеса в России

Оперная певица Нетребко подала документы на ликвидацию ИП в России

Народная артистка России Анна Нетребко избавится от бизнеса в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Согласно данным канала, 26 января Нетребко почтой подала документы для закрытия ИП в межрайонную инспекцию ФНС России по Санкт‑Петербургу. Оперная певица открыла индивидуальное предпринимательство в области исполнительских искусств в 2021 году. В 2025 году у нее нашли долг перед Федеральной налоговой службой в размере более 50 тысяч рублей.

Предположительно, долг образовался из-за того, что Нетребко не оплатила социальные взносы по ИП. Чтобы избежать дальнейшего накопления долга, было принято решение закрыть бизнес.

У Анны Нетребко австрийское и российское гражданство. В России она не выступала с 2022 года. В ноябре 2025 года у оперы Цюриха прошел пикет против выступления оперной певицы. Около десяти проукраинских активистов пикетировали оперу Цюриха с требованием отменить выход Нетребко.