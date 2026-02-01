Реклама

23:53, 1 февраля 2026Силовые структуры

В Кузбассе предъявили обвинение по делу о пожаре администратору сауны

СК: В Кузбассе предъявили обвинение администратору сауны после гибели подростков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Обвинение по делу о пожаре в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли пять подростков, предъявлено администратору сауны, об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

«36-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что в одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области произошел пожар. Погибли пять подростков, которые отмечали сразу три дня рождения.

