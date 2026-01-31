Реклама

Силовые структуры
23:47, 31 января 2026Силовые структуры

В российском городе пятеро подростков погибли в сауне

Опубликовано видео с сауной в Прокопьевске, где погибли пятеро подростков
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

В одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области произошел пожар. Об этом сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

Погибли пятеро подростков, которые отмечали сразу три дня рождения. Спастись удалось лишь одной из виновниц торжества. По предварительным данным, спасатели продолжают поиски еще двух возможных пострадавших. Основной версией произошедшего считается короткое замыкание.

По данному факту Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в результате падения дорожного знака в Воронеже погиб 14-летний школьник.

