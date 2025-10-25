В российском городе дорожный знак убил школьника

В результате падения дорожного знака в Воронеже погиб 14-летний школьник

В результате падения дорожного знака в Воронеже погиб 14-летний школьник. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, инцидент произошел вечером 24 октября из-за дорожно-транспортного происшествия. Так, водитель Renault выполнял поворот налево и не уступил дорогу «Ниве», что привело к тому, что автомобиль отечественного производителя выбросило на тротуар, где он столкнулся со знаком пешеходного перехода.

«Металлическая конструкция рухнула на стоявшего у перехода 14-летнего школьника, который в этот момент ожидал разрешающего сигнала светофора», — говорится в материале. От полученных травм подросток скончался на месте, пишет издание.

