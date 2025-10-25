Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:57, 25 октября 2025Россия

В российском городе дорожный знак убил школьника

В результате падения дорожного знака в Воронеже погиб 14-летний школьник
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Вести Воронеж»

В результате падения дорожного знака в Воронеже погиб 14-летний школьник. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, инцидент произошел вечером 24 октября из-за дорожно-транспортного происшествия. Так, водитель Renault выполнял поворот налево и не уступил дорогу «Ниве», что привело к тому, что автомобиль отечественного производителя выбросило на тротуар, где он столкнулся со знаком пешеходного перехода.

«Металлическая конструкция рухнула на стоявшего у перехода 14-летнего школьника, который в этот момент ожидал разрешающего сигнала светофора», — говорится в материале. От полученных травм подросток скончался на месте, пишет издание.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Новосибирской области, где легковая Honda врезалась в стоящий на краю дороги грузовик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США захотели изъять активы России для одной цели

    В базу «Миротворца» попали еще 25 двухлетних и трехлетних детей

    Рогов назвал насмешку Макрона над ВСУ

    В российском городе дорожный знак убил школьника

    Стало известно о золотых планах Трампа на армию

    Захарова рассказала о судьбе шеф-редактора Sputnik Азербайджан

    В Британии по ошибке освободили более 260 преступников

    В Грузии задержали планировавших вывезти уран через Россию китайцев

    Взлохмаченная женщина вышла из шкафа и попала на видео ФСИН России

    Григорий Лепс решил перенести концерты после скандального выступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости