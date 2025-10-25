В российском регионе произошло смертельное ДТП с грузовиком

Госавтоинспекция: В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека

Три человека погибли в ДТА в Новосибирской области, где легковая Honda врезалась в стоящий на краю дороги грузовик. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона, передает РИА Новости.

По предварительным данным, в ночь на субботу, 25 октября, на территории Мошковского района мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, на Северном обходе Новосибирска въехал в стоящий на краю проезжей части грузовик Volvo с полуприцепом.

Двое его пассажиров — мужчина 1998 года рождения и женщина 1991 года рождения — погибли. Еще одну пассажирку 1996 года рождения экстренно госпитализировали с травмами.

Ранее сообщалось, что пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленинградской области.