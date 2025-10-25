Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:59, 25 октября 2025Россия

В российском регионе произошло смертельное ДТП с грузовиком

Госавтоинспекция: В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Три человека погибли в ДТА в Новосибирской области, где легковая Honda врезалась в стоящий на краю дороги грузовик. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона, передает РИА Новости.

По предварительным данным, в ночь на субботу, 25 октября, на территории Мошковского района мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, на Северном обходе Новосибирска въехал в стоящий на краю проезжей части грузовик Volvo с полуприцепом.

Двое его пассажиров — мужчина 1998 года рождения и женщина 1991 года рождения — погибли. Еще одну пассажирку 1996 года рождения экстренно госпитализировали с травмами.

Ранее сообщалось, что пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленинградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США отказались поддержать Украину в ООН. Какие страны присоединились к антироссийскому заявлению Киева?

    На ЗАЭС попросили Киев послушаться Путина

    Украинский пленный обратился к солдатам ВСУ

    Россиянам назвали признаки некачественного вина

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с грузовиком

    Над Ленобластью уничтожили восемь БПЛА

    Мошенники похитили у участника СВО миллионы рублей и признались ему в обмане

    В российском регионе после атаки БПЛА загорелась ЛЭП

    На Украине признали неспособность завершить конфликт на своих условиях

    В российском регионе уничтожили БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости