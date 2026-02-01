Реклама

07:49, 1 февраля 2026Бывший СССР

Уничтожение застрявшего британского «Хаски» в зоне СВО попало на видео

ВС РФ уничтожили застрявший в грязи британский «Хаски» у села Федоровское
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр видео «Работаем, братья!» / Telegram

«Работаем, братья!» / Telegram

Российские военные уничтожили застрявший в грязи британский бронемобиль «Хаски» 59-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами успешной работы российских FPV-дронов восточнее населенного пункта Федоровское поделились в Telegram-канале «Работайте, братья!».

На видео видно обнаружение машины, а также украинских бойцов, которые решили покинуть свой автомобиль и спрятаться в посадке.

Дрон армии России обследует врага, а затем наносит удар по бронемашине.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России атаковали инфраструктуру реактивными дронами на сверхнизких высотах в городе Конотоп Сумской области Украины. В сети появилось видео успешной работы российских военных.

