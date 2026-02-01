Уничтожение застрявшего британского «Хаски» в зоне СВО попало на видео

«Работаем, братья!» / Telegram

Российские военные уничтожили застрявший в грязи британский бронемобиль «Хаски» 59-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами успешной работы российских FPV-дронов восточнее населенного пункта Федоровское поделились в Telegram-канале «Работайте, братья!».

На видео видно обнаружение машины, а также украинских бойцов, которые решили покинуть свой автомобиль и спрятаться в посадке.

Дрон армии России обследует врага, а затем наносит удар по бронемашине.

